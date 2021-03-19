İzmir Tire'de 60 milyonluk hayalet stat! 1 yıldır maç oynanmadı

İzmir'in merkeze uzak 84 bin nüfuslu ilçesi Tire'de dönemin belediyesi tarafından 4 Eylül 2015'te temeli atılan stat, 15 Nisan 2018'de kapılarını açtı. Maliyeti 60 milyon TL'yi bulan stadın yapım bedelinin 46 milyon TL'lik kısmını İzmir Büyükşehir Belediyesi, kalanını Tire Belediyesi karşıladı. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları ve uluslararası maçların oynanabileceği UEFA standartlarındaki stat, 4x6 metre boyutlarındaki iki skorboardun yanı sıra ses ve ışık sistemleri, akustiği ve görüntüsüyle Türkiye'nin en modern spor tesislerinden oldu.