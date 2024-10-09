İzmir Körfezi için hazırlanan acil eylem planına İzmir Büşükşehir Belediyesi imza atmadı

Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde 35 bilim insanının hazırladığı ve imzaladığı; balık ölümleri ile kirliliğin önüne geçecek İzmir Körfezi ile ilgili eylem planına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın iki gün geçmesine rağmen hala imza atmadığı ortaya çıktı.

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İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

İzmir Körfezi Bilim Kurulunca hazırlanan 15 maddelik İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından Bakanlık ekipleri de hızlıca harekete geçti.

Bu kapsamda Bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) körfezde yaşanan kirliliğin azaltılması amacıyla "Safinaz 1" isimli deniz yüzeyi temizleme aracını körfeze yönlendirdi.

İzmir Körfezi'nde çalışmalara başlayan deniz süpürgesi olarak tabir edilen gemi, katı atık, ölü balıklar, plastik, ambalaj atıkları, balık ağları ve diğer zararlı materyalleri toplayarak geri dönüşüm için ayrıştırıyor.

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Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde 35 bilim insanının hazırladığı ve imzaladığı; balık ölümleri ile kirliliğin önüne geçecek İzmir Körfezi ile ilgili eylem planına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın iki gün geçmesine rağmen hala imza atmadığı ortaya çıktı.

Eylem planında Körfezin temizlenebilmesi için tüm kurumlar gibi İzmir Büyükşehir Belediyesinin de sorumlulukları belirlenmişti.