İzmir Foça'da kıyılara bulaşan petrol atığını 50 kişilik ekip temizliyor
İZMİR'in Foça ilçesinde bölgedeki bir sanayi tesisinin atık havuzunun taşması sonucu denize döküldüğü ileri sürülen ve Gencelli sahillerine ulaşan petrol atıklarının yaydığı kötü koku şikayetlere neden olurken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti. 50 kişilik ekip, bölgede çalışma başlattı. Özel kıyafetli temizleme ekibi, atıkları emdirme ve vakumlama yöntemiyle topladı, poşetlere doldurdu.
İZMİR'in Foça ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gencelli sahili üzerinde evi bulunanlar, 25 Eylül'de denizden ağır koku geldiğini fark etti.
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Mahalle sakinleri, dayanılmaz olduğu belirtilen kokunun kaynağının araştırılması için belediyelere, Sahil Güvenlik ekiplerine ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihbarda bulundu.
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Yapılan incelemenin ardından kirliliğin gemilerden değil, bölgedeki bir sanayi tesisinin atık havuzunun ani ve aşırı yoğunlukta yağan yağmurun etkisiyle taşması sonucu meydana geldiği ve denize petrolün sızdığı ifade edildi.
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Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, yüklenici firma aracılığı ile bölgede temizlik çalışması başlattı.
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