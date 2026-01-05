İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını oylamaya sundular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. 2001'den bu yana kayıt olan bütün kız öğrencilerin fotoğraflarını bir internet sitesine yükleyen bir grup, 'kim daha seksi' oylaması yaptırdı. Oylama tepki çekince de siteye buton ekleyip 'helallik' istedi. İşte skandalın detayları...Abone ol
Sosyal medyada veri güvenliği tartışmaları bir kez daha alevlendi. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde ismi bilinmeyen bir topluluk tarafından açılan internet sitesi infiale yol açtı. Üniversitenin kurulduğu yıl olan 2001’den beri bütün bireylerin fotoğrafları sızdırılarak bir internet sitesine yüklendi. Sızdırılan fotoğraflar ile birlikte sitede ‘kim daha seksi’ başlığı açıldı. Açılan başlıkta üniversitede okumuş ve okuyan kadınlar kullanıcılar tarafından oylandılar.
Oylanan kadınlar arasında ‘en iyi 50’ ve 'en kötü 50' listesi oluşturuldu.
Ege'de Son Söz internet sitesinin haberine göre olaya tepki gösteren kadınlar, internet sitesini sosyal medyanın gündemine taşıdı. Kısa süre içerisinde büyük tepkiler çeken internet sitesi dün itibarıyla kapatıldı.
"Helallik" istendi
İnternet sitesi kapatılırken, sitenin kurucusu ‘helallik’ adı altında bir veda mesajı yayınladı.
Yayınlanan mesaj şu şekilde:
"Kırdıysam, bilmeden incittiysem veya üzerinizde bir hakkım kalmışsa; niyetim her zaman iyilikten yanaydı. Kimseyi bilerek rahatsızlık edecek bir davranışta bulunmak istemedim. Yaşananlar için çok özür dilerim. Bütün dosyaları kalıcı olarak sildim. Benim sizin üzerinizde hardal tanesi kadar hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin."
Sitenin kurucusu, mesajının altına ‘helal et’ butonu ekledi. Butona basıldıktan sonra ise iletişim kutusunda, “Gönülden teşekkür ederim. Yolun her zaman aydınlık olsun” mesajı yer aldı. Sitenin kurucusunun kimliği ise henüz bilinmiyor.
Veri güvenliği tartışmaları
Olayın açığa çıkmasının ardından Ekonomi Üniversitesi’nin veri güvenliğine dair soru işaretleri oluştu ve üniversite öğrencilerinin hangi verilerinin ne kadar çalındığı ise henüz bilinmiyor.
Üniversiteden açıklama
Üniversiteden yapılan açıklamada, bilgilerin paylaşıldığı siteye erişimin engellendiği ve sorumlular hakkında hukuki ve cezai süreçlerin başlatıldığı duyuruldu. Sürecin yasal çerçevede titizlikle takip edildiği belirtilen rektörlük açıklamasında, gelişmelerin hukuki sınırlar içerisinde paylaşılmaya devam edileceği kaydedildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Hukuka Aykırı Paylaşımlara İlişkin Açıklama Değerli Öğrencilerimiz, Mezunlarımız ve Akademisyenlerimiz, Üniversitemize ulaşan bildirimler üzerine, art niyetli kişiler tarafından oluşturulan bir web sitesinde bazı öğrencilerimize ve mezunlarımıza ait bilgilerin hukuka aykırı biçimde paylaşıldığı tespit edilmiştir. Bu durum karşısında üniversitemiz, derhal harekete geçmiş; ilgili içeriklerin kaldırılması, siteye erişimin engellenmesi ve sorumlular hakkında gerekli hukuki ve cezai süreçlerin başlatılması sağlanmıştır. Süreç, yasal çerçevede titizlikle ve kararlılıkla takip edilmektedir. İzmir Ekonomi Üniversitesi; öğrencileriyle, mezunlarıyla, akademisyenleriyle ve tüm mensuplarıyla büyük ve güçlü bir ailedir. Hiçbir art niyetli girişim, bu birlik ve dayanışma duygumuzu zedeleyemez. Tüm mensuplarımızın kendilerini güvende hissetmeleri en temel önceliğimizdir. Gelişmeler, şeffaflıkla ve hukuki sınırlar içinde sizlerle paylaşılmaya devam edecektir.