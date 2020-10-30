İzmir depreminin ardından Haluk Levent harekete geçti AHBAP yardıma koştu
İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından Haluk Levent harekete geçti. AHBAP Derneği, yola çıktı, yardıma gidiyor.
İzmir'de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin ardından binalar yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları başladı. Enkaz altından bir bir yaralılar kurtarılırken AHBAP Derneği'nin başkanı Haluk Levent, kayıtsız kalmadı. Sosyal medyadan AHBAP üyelerini harekete geçiren Levent, yardım için yola çıktı.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan çağrı yapan Haluk Levent, şunları yazdı:
''İzmir’de güçlü bir şekilde hissedilen deprem ile ilgi Ahbap ekipleri yola çıktılar.Ben de başlarında olacağım. Elazığ depreminde başlangıcını yapıp daha sonra da yapılanmasını hep birlikte geliştirdiğimiz STK Afet Platformu olarak da harekete geçiyoruz canlarım.''
Öte yandan 14.51.’de büyük bir depremde vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkmayı başarırken bazı vatandaşlar o kadar şanslı olamadı.
AFAD, depremde ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin yaralandığını duyurdu.