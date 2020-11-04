İzmir depreminde yürek yakan gerçek ortaya çıktı! Annesiyle mutfakta...

Bacağına kolon gelmiş: Konuşmasının devamında Küçükoğulları "Şu anda da solunumla ilgili sorunlarının da bitmek üzere olduğunu söylediler. Bugün ilk defa biraz daha iyi haberler alıyoruz. Şu anda doktorlarımız Malik’in bacaklarındaki ödemleri temizliyorlar. Bacağına büyük bir kolon denk gelmiş." diye ifade etti.