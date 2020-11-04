İzmir depreminde yürek yakan gerçek ortaya çıktı! Annesiyle mutfakta...
İZMİR’de yıkıma neden olan depremde, Doğanlar Apartmanı’nın enkazından yaklaşık 5 saat sonra çıkarılan, bir dönem Karşıyaka’da da profesyonel futbolcu olarak forma giyen Malik Tahirler'le ilgili acı gerçek ortaya çıktı.
Bayraklı açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Doğanlar Apartmanı’nın enkazından yaklaşık 5 saat sonra çıkarılan Malik Tahirler’in sağlık durumu iyiye gidiyor. Aileyle sürekli irtibat halinde olan Tahirler’in eski antrenörü Metin Küçükoğulları'ndan, Cuma gününden bu yana uyutulan Tahirler’in yavaş yavaş bilincinin açıldığını, bacaklarındaki ödemlerin temizlendiğini ve diyaliz makinesinden çıkarıldığını söyledi.
Küçükoğulları'ndan, Malik Tahirler’in İzmir spor camiasında tanınmış bir sporcu olduğunu ve bacaklarının kesileceğine dair spekülasyonların olduğunu belirterek, “Bunların hepsi yalan. Cuma gününden beri çok yakın şekilde takip ediyoruz. Her zaman oraya gidiyoruz" dedi.
Küçükoğulları, Malik'in durumunun biraz daha iyiye gittiğini belirterek " hastaneye girmemize izin verilmediği zaman ailesinden bilgiler alıyoruz. Cuma gününden itibaren durumu ciddi seyrediyordu. Ancak 5 dakika önce ağabeyinden aldığım telefonla, durumunun biraz daha iyiye gittiğini duydum. Doktoru diyaliz makinesinden çıktığını söylemiş" diye konuştu.
Bacağına kolon gelmiş: Konuşmasının devamında Küçükoğulları "Şu anda da solunumla ilgili sorunlarının da bitmek üzere olduğunu söylediler. Bugün ilk defa biraz daha iyi haberler alıyoruz. Şu anda doktorlarımız Malik’in bacaklarındaki ödemleri temizliyorlar. Bacağına büyük bir kolon denk gelmiş." diye ifade etti.