İzmir depreminde ölü sayısı kaç oldu? 6. günde bölgedeki son durum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili olarak "Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece bitirmeyi planlıyorlar" açıklamasında bulundu.