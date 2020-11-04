İzmir depreminde ölü sayısı kaç oldu? 6. günde bölgedeki son durum
İZMİR'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 114'e yükseldi. Yaralanan 1035 kişiden 137'sinin tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor. Arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 16'sında tamamlanırken; 1 binada ise halen devam ediyor.
İZMİR'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son bilgileri açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.035 vatandaşımızdan 898’i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili olarak "Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece bitirmeyi planlıyorlar" açıklamasında bulundu.
Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 7 bin 967 personel, 25 arama kurtarma köpeği ve 1071 araç ile yapılıyor.