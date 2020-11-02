İzmir depreminde İdil Şirin'in yürek yakan sözü: "İtfaiye amca kardeşim öldü'

İdil’i uyutmamak için 3 saat baş aşağı durdu

Çalışmalara katılan ve İdil’e yaklaşık 3 saat boyunca yanında durarak konuşan Balıkesir İtfaiye ve Arama kurtarma ekibi gurup amiri Bahadır Kuş ise İdil’i uyutmamak için uzun çaba sarf etti. Kuş, İdil ile 3 saat boyunca tünelde kaldı. İdil’i enkazdan çıkaran Kuş daha sonra baygınlık geçirdi. Uzun süre baş aşağı durarak konuşan Kuş, ekiplerin yardımı ile enkaz alanından çıkarıldı.