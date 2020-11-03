İzmir depreminde 91 saat sonra mucize! Ayla bebek enkazdan canlı çıkarıldı

İZMİR'de cuma meydana gelen depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayla Gezgin bebek sağ çıkarıldı.

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Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 91. saatte Rıza Bey Apartmanı'nda 4 yaşındaki Ayla Gezgin isimli bebeğe canlı ulaşıldı.

Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi. Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayla Gezgin olduğu öğrenildi. Ayla Gezgin'in annesini enkaz altında olduğu bilgisi geldi.

Soyer: Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bakanı Tunç Soyer, Twitter hesabından, "Rıza Bey Apartmanı enkazından hepimizi heyecanlandıran haber var. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz" yazdı.

''Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı''

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Twitter hesabından "Rıza Bey Apartmanı'ndan yeni bir mutlu haber geliyor. Başka mutlu haberlerin öncüsü olsun inşallah. Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı." şeklinde paylaşımda bulundu.

"Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah''

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

''Hiçbir kırığı yok''

Arama kurtarma ekiplerinden bir görevli şu ifadeleri kullandı; ''Ayda bebeği mutfakta bulduk. Çamaşır ve bulaşık makinesinin yanında kirişte oluşan yaşam üçgeninde sapasağlam duruyordu. Hiçbir kırığı yok. Ayla bize 'İyiyim ben' diye eline salladı.''