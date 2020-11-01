İzmir depreminde 3. gün! Ölü sayısı kaç oldu enkazlarda son durum ne
İZMİR depreminin üçüncü günü ölü sayısı arttı. AFAD son dakika açıklamasında depremde ölenlerin sayısının 49'e yükseldiğini duyurdu. Yaralanan 896 kişiden 229'unun hastanelerde tedavisi sürüyor. Vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirdi.İşte İzmir depreminden son durum...
İzmir'deki 6.6'lık depremin ardından 3. gün acı haberle başladı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 49'ye yükseldiğini açıkladı. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülüyor. Dün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 180'e yakın vatandaşın enkaz altında olduğunu açıklamıştı.
İzmir depreminde ölenlerin sayısı 49'a yükseldi
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamaya göre, deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 850 artçı sarsıntı yaşandı. SAKOM’dan alınan bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 49 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralanan 896 kişiden 682’si taburcu edildi, 214 kişinin tedavisi devam ediyor. İzmir’de 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülüyor.
9 binada arama kurtarma devam ediyor
Seferihisar ilçesinde açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde ağır hasar gören toplam 17 bina ile başlatılan, dün 9 binada yoğunlaşılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan depremzedelere ulaşmak için zamana karşı mücadele veriliyor.
Rıza Bey Apartmanı'nda son durum
Çalışmaların ikinci gününde 16 yaşındaki İnci Okan ve 55 yaşındaki Ahmet Çitil'in yaralı olarak ulaşıldığı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında, beton parçalarının arasında yardım bekleyenlere ulaşmak için hassas bir çalışma yürütülüyor. Deprem öncesi 8 katlı olan, deprem sonrası tamamen çöken apartmanda ekipler, vinç ve iş makinaları yardımıyla alt katlara yaşam koridorları açmaya çalışıyor. Çalışmaları enkaz altında kalanların yakınları da dua ederek izliyor.