İzmir depreminde 3. gün! Ölü sayısı kaç oldu enkazlarda son durum ne

İzmir depreminde ölenlerin sayısı 49'a yükseldi

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamaya göre, deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 850 artçı sarsıntı yaşandı. SAKOM’dan alınan bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 49 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralanan 896 kişiden 682’si taburcu edildi, 214 kişinin tedavisi devam ediyor. İzmir’de 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülüyor.