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İzmir depremi sonrası Seferihisar'da deniz çekildi şok görüntüler tekneler ortada kaldı

İZMİR'de 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Seferihisar sahilinde şoke eden görüntüler. Mini tsunami sonrası deniz suyu yaklaşık 40 metre çekildi, tekneler karaya oturdu. O anlar kameralara böyle yansıdı.

İZMİR’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, denizde gelgit oluştu. Bu sırada marinada demirli olan yelkenli teknelerin denize sürüklendi.

Kabaran deniz suları sahil kesiminde sokakları bastı. Tsunaminin ardından deniz kıyısındaki tekneler karaya oturdu. Deniz suyunun yaklaşık 30-40 metre çekildiği görüldü. Şaşkınlığını gizlemeyen vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü aldı.

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