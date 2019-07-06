İzmir Çiğli Belediyesi'nde personel ayda bir gün evcil hayvanıyla mesaiye geliyor
İZMİR'in Çiğli Belediyesi, hayvan sevgisinin pekiştirilmesi adına, belediyede çalışan personelin ayda bir gün, evcil hayvanıyla mesaiye gelmesi uygulamasını başlattı.
Çiğli Belediyesi çalışanları ve vatandaşta hayvan sevgisini pekiştirmek, sokak hayvanları ve evcil hayvanlarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla her ayın ilk cuma günü 'Çiğli Belediyesi’nde Patili Bir Gün' etkinliği düzenliyor.
Uygulama ilk gün belediye personelinden büyük ilgi gördü. Başta, Belediye Başkanı CHP'li Utku Gümrükçü olmak üzere başkan yardımcıları, müdürler ve çalışanlar köpek, kedi, kuş, balık gibi evde besledikleri hayvanları belediyeye getirdi.
Personel evcil hayvanıyla mesaisine devam etti. Başkan Gümrükçü, hayvan dostu çalışanlarla bir araya geldi, hayvanları hakkında bilgi aldı. Uygulama, vatandaşlardan da büyük takdir topladı.
BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ KÖPEK SAHİPLENDİ
Odun yığınlarının arasında bulunduğu için Odun ismi verilen sokak köpeğini sahiplenen Başkan Utku Gümrükçü, "Vatandaşlarımızı patili dostlarımızla karşılıyoruz" diyerek uygulamadan hem vatandaş hem de personelin memnuniyetlerini dile getirdiğini ifade etti.