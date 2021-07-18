İzmir Çiğli Belediyesi'nde hakkını arayan 69 belediye işçisi bayram öncesi işten çıkarıldı!

İzmir Çiğli Belediyesi tarafından işletilen kafeteryada çalışan 69 kişi Kurban Bayramı öncesi işten çıkarıldı.

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Çiğli Belediyesi şirketi tarafından işletilen Ataşehir Mahallesi'ndeki Akvaryum Kafe Restoranı'nda çalışan işçiler toplu iş sözleşmesiyle yüzde 20 zam aldı. Ancak belediye işçilere yüzde 20 yerine yüzde 15'lik zam verdi ve ikramiyelerini ödemedi. İşçiler haklarını alabilmek için 14 Temmuz Çarşamba gününden itibaren iş durdurma kararı aldı. Çiğli Belediyesi işçilerin iş durdurma eylemine 69 kişiyi işten çıkararak karşılık verdi.

Kurban Bayramı öncesi işsiz kalan işçiler eylem yaparak tepkilerini dile getirdi. DİSK'e bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Tahir Ozan, işçilerin 31 Aralık'tan bu yana olan toplu iş sözleşmesindeki farkların belediyenin parası olmadığı gerekçesiyle ödenmediğini belirtti.

Ozan, gereken müdahaleleri yapmalarına rağmen şu ana kadar işverenden bir dönüş olmadığını belirterek, "Biz Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye şunu söylüyoruz. Lütfen işten atılan arkadaşlarımız geriye alınsın ve bir kez daha toplu iş sözleşmesi süreci devam etsin. Haklarımız verilsin. Biz işçiler olarak köle değiliz. 69 arkadaşımız işten atılmış durumda. Burada yapılan uygulama sendikasızlaştırma uygulamasıdır. Bu kabul edilebilir bir faaliyet değildir. Kurban Bayramı'na giriyoruz. 69 arkadaşımız bugün kurban edilmiştir" diye konuştu.

Şirket ise salgın koşullarında, işletmenin kapalı olmasından dolayı ödemelerin yapılamadığını savundu.