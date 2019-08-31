İzmir Çeşme'deki kazada lüks aracın ibresi 220'de kilitli kaldı
İhlas Haber Ajansı
İZMİR Çeşme ilçesi Çiftlik Mahallesi çevre yolunda süratten dolayı direksiyon hakimiyeti kaybolan lüks araç, kazaya neden oldu. Aracın sürat göstergesinin 220'de kilitli kalması dikkat çekti.
İZMİR Çeşme ilçesi Çiftlik Mahallesi çevre yolunda meydana gelen kazada; süratle giden giden bir lüks araç, direksiyon hakimiyeti kaybolunca, önce yoldan geçen bir araca, daha sonra da kaldırımda park halindeki diğer araca çarptı.
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Park halindeki aracı, bir evin bahçe duvarını da yıkarak, evin bahçesine düşüren lüks araç, elektrik direğini de devirerek, bahçe duvarı üzerinde askıda kaldı.
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Araçlarda ağır hasar oluşurken, lüks araçta bulunan bir çocuk, hafif yaralanarak Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kazaya neden olan lüks aracın sürat göstergesinin 220'de kilitli kalması dikkat çekti.
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