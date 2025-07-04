İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma! Tunç Soyer de var tutuklama talebi

İZMİR Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 139 şüpheliden, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 119 kişi adliyeye sevk edildi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun bulunduğu 119 şüpheli, çevik kuvvet polisleri eşliğinde otobüslerle sağlık kontrolü için hastanelere götürüldü. Şüpheliler, daha sonra tutuklanma talebiyle İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

Tunç Soyer dahil 99 şüpheliye tutuklama talebi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 119 şüpheliden 1 şüpheli savcılıktan serbest bırakılırken, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 99 şüpheli tutuklama talebiyle, 19 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Öte yandan 20 şüphelinin ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden serbest bırakıldığı belirtildi.