İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Soyer Anıtkabir'i ziyaret etti Deftere ne yazdı
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ardından göreve gelen ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Ankara'ya giderek, Anıtkabir'i ziyaret etti. İzmir heyetinin Ankara programına Başkan Soyer'in eşi Neptün Soyer'in yanı sıra, ilçe belediye başkanlarının eşleri de katıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ziyaret kapsamında bir araya gelen heyet, Aslanlı Yol'dan yürüterek anıta ulaştı. Büyükşehir Belediyesi'nin çelengini mozoleye bıraktıktan sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Soyer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e şu ifadelerle seslendi:
“Aziz Atam, bugün huzurunuza, 31 Mart 2019 tarihinde beş yıl için seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İzmir'in yirmi beş ilçesinin belediye başkanları olarak size söz vermeye geldik. Biliyoruz ki özgürlük nefes kadar hayatidir ve bu topraklarda yüz yıldır özgürce nefes alıyorsak sizin sayenizde. Rahat uyuyun, emanetinizi canımız gibi koruyacağız. Bunun yolunun birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktan geçtiğini öğrendik. O nedenle birbirimize sımsıkı sarılıp 'yurtta barış, dünyada barış' şiarıyla kardeşlik mayasını çoğaltacağız. Akıl, vicdan ve cesaretle devrimlerinizin aydınlığından feyz alıp İzmir'i dünyanın müreffeh kentlerinden biri yapacağız. Yılmayacağız, yorulmayacağız ve çok çalışacağız. Biliyoruz ki siz, İzmir'in güzel kalpli insanlarının her daim yüreğindesiniz. Gücümüzün kaynağı bu aziz hatıranıza şerefle ve gururla sahip çıkacağız. Asla unutmayacağız ki 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."
Anıtkabir programı öncesinde ise Millet İttifakı çatısı altında seçilen İzmirli başkanlar CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştu. Çok büyük bir başarı elde eden İzmirli belediye başkanlarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Genel Başkan Kılıçdaroğlu, “Zor ve eşit olmayan koşullarda bir seçim geçirdik. Buna rağmen başarılı sonuçlar aldık. Sizlere hayırlı olsun diyorum' diye konuştu. Heyetin bir sonraki durağı İyi Parti Genel Merkezi oldu. Başkan Soyer ve ilçe belediye başkanları İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya geldi.
İzmir heyetinin Ankara temasları kapsamında bir diğer buluşma da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile gerçekleşti. Yavaş, “İnşallah güzel hizmetler yapacağız. Bize düşen başarılı olmak" dedi. Başkan Soyer ise yirmi beş ilçe belediye başkanıyla birlikte Türkiye'nin başkentinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti