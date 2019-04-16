İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Soyer Anıtkabir'i ziyaret etti Deftere ne yazdı

“Aziz Atam, bugün huzurunuza, 31 Mart 2019 tarihinde beş yıl için seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İzmir'in yirmi beş ilçesinin belediye başkanları olarak size söz vermeye geldik. Biliyoruz ki özgürlük nefes kadar hayatidir ve bu topraklarda yüz yıldır özgürce nefes alıyorsak sizin sayenizde. Rahat uyuyun, emanetinizi canımız gibi koruyacağız. Bunun yolunun birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktan geçtiğini öğrendik. O nedenle birbirimize sımsıkı sarılıp 'yurtta barış, dünyada barış' şiarıyla kardeşlik mayasını çoğaltacağız. Akıl, vicdan ve cesaretle devrimlerinizin aydınlığından feyz alıp İzmir'i dünyanın müreffeh kentlerinden biri yapacağız. Yılmayacağız, yorulmayacağız ve çok çalışacağız. Biliyoruz ki siz, İzmir'in güzel kalpli insanlarının her daim yüreğindesiniz. Gücümüzün kaynağı bu aziz hatıranıza şerefle ve gururla sahip çıkacağız. Asla unutmayacağız ki 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."