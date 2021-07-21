İzmir açıklarında deprem! AFAD, merkez üssü Ege Denizi olan depremin şiddetini açıkladı

İZMİR açıklarında deprem meydana geldi. AFAD, Merkez üssü Ege Denizi olan depremin şiddetini 3.6 olarak duyurdu. Kandilli'nin açıklaması ise yine farklı...

Abone ol

AFAD, Ege Denizi'nin İzmir açıklarında saat 20:58 sıralarında deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin şiddeti 3.6 olarak verilirken, derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise sarsıntının büyüklüğü yine farklı paylaşıldı. Kandilli'ye göre depremin büyüklüğü 3.9...

Öte yandan deprem bölgesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.