İzleyiciler yeter deyip isyan etti Yasak Elma'da flaş bir ayrılık daha!
Haftaya yayınlanacak olan bölümüyle sezon finali yapacak Yasak Elma dizisinde Onur Tuna ve Sevda Erginci'nin ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
Son olarak Bizim Hikaye dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade'yi kadrosuna katan Yasak Elma dizisinde ayrılıklar peş peşe gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece gibi isimlerin bulunduğu dizide, ekibe sonradan katılan bir isimle yolların ayrılacağı öğrenildi.
Diziye ikinci sezonun başında başka bir oyuncunun yerine dahil olan Ahmet Kayakesen'in kadrodan ayrılacağı ortaya çıktı. Kayakesen, Alihan karakterinin en yakın arkadaşı olan Hakan rolüne hayat veriyordu. Peki dizi ile büyük hayran kitlesi kazanan Ahmet Kayakesen kimdir?
Ahmet Kayakesen, 27 Eylül 1988 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. 30 yaşında olan oyuncu Oğlak burcudur. Çok küçük yaşlarından buyana okulunda tiyatro oyunları ile ilgili olarak etkinliklere katılan ve zaman içerisinde oyunculuğu ciddi anlamda isteyen Kayakesen, bu anlamda kendisine geleceğin mesleği olarak oyunculuğu seçmiş ve bu yönde ilerlemiştir.
Orta halli bir eğitim yaşamı geçiren ve bu anlamda yükseköğretim yaşamına başlamayan Ahmet Kayakesen, setlere görevli olarak yer almayı başardı. Zaman içerisinde yapımcıların da ilgisini çeken genç isim, kendisini herkese gösterecek projeler içerisinde yer bulmaya başladı.