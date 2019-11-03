İzleyiciler isyan etti Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruyla elendi
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı futbol sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı.
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde izleyiciyi isyan ettiren bir yarışmacı yer aldı. Murat Yıldırım'ın ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla devam eden yarışmadaki futbol sorusuna verilen cevap 'yok artık' dedirtti.
111
Yarışmacılardan Okan Tokmak, daha birinci soruda elenirken verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu.
211
Yarışmacının elenmesine neden olan soru, "Futbolu ve futbol izleyicisi olmayı eleştiren ve "22 adam bir topun" şeklinde başlayan klişe sözün devamında hangisi söylenir?" oldu.
311
Yarışmacı Okan Tokmak, kendinden çok emin bir şekilde soruya "Havasını söndürüyor"cevabını verince izleyici şok oldu.
411