İzleyici alay mı ediyorsunuz dedi isyan etti FOX dizisi Gülümse Kaderine uydurma finaliyle şok etti

Büyük umutlarla başlayan kadrosunda en son Zalim İstanbul'da gördüğümüz ve oyunculuğu ile hayran kitlesini genişleten güzel oyuncu Bahar Şahin'in olduğu dizi bekleneni bir türlü veremedi. Tüm teklifleri bu dizi için elinin tersiyle iten Bahar Şahin de beklentiyi karşılayamadı.

geniş hayran kitlesine u