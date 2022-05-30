İzleyici alay mı ediyorsunuz dedi isyan etti FOX dizisi Gülümse Kaderine uydurma finaliyle şok etti
Son günlerde, yaz aylarından ekranları süsleyecek dizilerinin fragmanlarını ard arda yayınlanan FOX TV reytinglerde çakılan dizisi Gülümse Kaderine'nin fişini çekti. Apart oğar final yazılan dizinin son bölümü o kadar uydurmaydı ki seyirci bizimle alay mı ediyorsunuz diyerek isyan etti.
Bu sezonu başarılı geçiren, reyting listelerinde iddia dizileri ile seyirciyi ekrana bağlamayı bilen FOX'un son dizi hamlesi ters tepti. Şu sıralar yazlık dizileri için gün sayan kanalın Gülümse Kaderine' adlı diziti apart topar yayından çekmesi dizinin sevenlerini kızdırdı.
Büyük umutlarla başlayan kadrosunda en son Zalim İstanbul'da gördüğümüz ve oyunculuğu ile hayran kitlesini genişleten güzel oyuncu Bahar Şahin'in olduğu dizi bekleneni bir türlü veremedi. Tüm teklifleri bu dizi için elinin tersiyle iten Bahar Şahin de beklentiyi karşılayamadı.
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Başrollerinde Bahar Şahin ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı dizi, 25 Mayıs Çarşamba akşamı 5. ve finali bölümü ile ekrana geldi. Fakat seyirciler dizinin finalini öyle 'uydurma' buldu ki kısa sürede bu durum sosyal medyanın diline düştü.
FOX dizinin fragmanlarını günler öncesinden yayınlamaya başlasa da dizi daha ilk bölümünden sinyali vermişti.