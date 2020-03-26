İzlerken mutlu olacağınız can sıkıntısına birebir filmler!

50 İlk Öpücük

Henry Roth, bir Hawaii cennetinde sonsuz sayıda kadınla hiçbir bağ kurmadan gönlünce yaşamakta olan bir doktordu. Ta ki Lucy Whitmore ile tanışana denk. Henry ve Lucy birbirlerinden gerçekten hoşlanırlar ve aralarında ciddi bir ilişki başlamak üzeredir. Ancak Lucy, ertesi gün uyandığında, Henry’i tanımaz ve bu durum genç adamı çok şaşırtır.