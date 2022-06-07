İzlenme rekoru kıran Bergen'de kriz çıktı! Yapımcılar fiyatı arttırdı olanlar oldu
Son zamanların gişe rekortmeni olan, başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Bergen filminde satış krizi çıktı! Yapımcının fiyat artımına gitmesiyle, Disney bütün kapıları kapattı! Bakın film, ne kadara kime satılıyor?
Son zamanların gişe rekortmeni olan, arabesk şarkıcısı Bergen'in ayakta kalma mücadelesini anlatan film, 1989 yılından beri bütün zamanların en çok izlenen 8. filmi olmuştu. Vizyonda büyük başarı yakalayan Bergen'de satış krizi çıktı!
Projenin yapımcısı prensipte anlaştı..
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bergen filminde projenin yapımcısı Orchestra Content, filmi Disney Plus’a 800 bin dolara (13 milyon TL) satmak için prensipte anlaştı.
Yapımcı fiyat artırımına gitti..
Kulislerde kulaktan kulağa yayılan söylentilere göre sıra sözleşmeye geldiğinde yapımcı fiyat artırımına gitti ve ücreti 1.7 milyon dolara çıkardı..
Bütün kapıları kapatmış oldu..
Bu şart Disney’in yapımcıya bütün kapıları kapatmasına neden oldu.
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