İzlanda Türkiye maçı hangi kanalda saat kaçta? (İlk 11'ler belli oldu)

Son dünya şampiyonu Fransa’ya sahayı dar edip eze eze yenen ve liderlik tahtına kurulan Ay Yıldızlılar, bugün İzlanda’da zaferlerine bir yenisini daha eklemek, çirkinliklere futboluyla karşılık vermek için sahaya çıkıyor. Peki, İzlanda - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detaylar İnternethaber'de olacak.

A Milli Futbol Takımımız 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Mücadelede, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan Ay Yıldızlı ekip 9 puanla lider durumda bulunurken, 6 puana sahip İzlanda averajla 3. sırada yer alıyor.

İZLANDA - TÜRKİYE

STAT: Laugardalsvöllur Stadı

HAKEM: Szymon Marciniak (Polonya)

SAAT: 21.45

YAYIN: TRT 1

TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz, İrfan Can, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

İZLANDA: Halldorsson, Skulason, R. Sigurdsson, Arnason, Hermannson, B. Bjarnason, A. Gunnarsson, Gudmundsson, G. Sigurdsson, Bödvarsson

TEKNİK DİREKTÖR: Erik Hamren

Şenol Güneş yönetimindeki 56. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 56. maçına İzlanda mücadelesiyle çıkacak. Şenol Güneş yönetiminde 55 maçta milliler, 28 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 84 gol atarken, kalesinde 51 gole engel olamadı. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 37 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 23'ünü kazanırken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 69 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.

Aday kadro

A Milli Takım'ın 25 kişilik İzlanda maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)