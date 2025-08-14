İzin bitti dönüş başladı! Akın akın gidiyorlar
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüş yolculuğu devam ediyor.En çok tercih edilen sınır kapısı ise Kapıkule oluyor.
Baba ocağından dönüş yolculuğuna çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından çalıştıkları ülkelerin yolunu tutuyor.
En çok tercih edilen sınır kapısı ise Kapıkule oluyor. Hollanda'ya giden Besim Sarıkaya, AA muhabirine, tatilini memleketi Aksaray'da geçirdiğini söyledi.
Almanya'ya dönen Hamit Sağlam da sıcak havadan dolayı bunaldıklarını ancak tatilin güzel geçtiğini dile getirdi.
Almanya'ya dönen Akif Kavaklı ise hüzünlü dönüş yolculuğunun başladığını söyledi. Gurbette Türkiye'yi çok özlediklerini belirten Kavaklı, "Oraya gidince zaman çabuk geçsin de memleketimize gelelim istiyoruz." şeklinde konuştu.