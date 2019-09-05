İzdivaç fenomeni Hanife Gürdal mayo giydi havuz başında poz verdi!
İzdivaç programı ile adını duyuran ve kısa sürede fenomen olan 24 yaşındaki Hanife Gürdal geçtiğimiz aylarda başını açmış ve tepkilerin odağı olmuştu. Şimdi ise fenomen gelin adayından mayolu havuz pozu geldi.
ATV'de ekranlarında izdivaç programı ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken, hiçbir talibimi beğenmeyen ve fenomen olan gelin adayı Hanife Gürdal son olarak başörtüsü çıkarmış ve açılma kararı aldığını sosyal medyadan duyurmuştu.
Aslen İzmirli ve 24 yaşında olan Hanife Gürdal'ın bu kararına tepki gösterenler kadar saygı duyanlarda oldu. İnstagram hesabını aktif kullanan gelin adayı son halini bolca takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor.
BU KEZ HAVUZ BAŞINDA POZ VERDİ:
Gelin adayı Hanife şimdi de sosyal medya hesabından yayınladığı havuz pozuyla adından söz ettirdi.
TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ
Gelin adayı Hanife'nin fotoğrafına takipçileri de sessiz kalmadı. Hanife'nin fotoğrafını bazı takipçileri beğenirken bazı takipçileri ise eleştiri yağmuruna tuttu.