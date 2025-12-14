İyi sürücüye ödüllü trafik sigortası! Yeni dönem başlıyor...

Uzun yıllardır 8’inci hasarsızlık basamağında bulunan bir sürücü, yeni bir araç satın aldığında da aynı basamaktan sigortalanacak.

Öte yandan sürekli kaza yapan ve 0 ya da 1’inci basamakta yer alan sürücüler, araç değiştirerek avantaj elde edemeyecek.