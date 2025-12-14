İyi sürücüye ödüllü trafik sigortası! Yeni dönem başlıyor...
Zorunlu trafik sigortasında köklü bir değişiklik kapıda. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte, hasarsızlık indirimi artık araç üzerinden değil, doğrudan sürücünün sicili üzerinden belirlenecek. Yıllarca kazasız araç kullanan sürücüler, ikinci bir araç alsalar dahi indirimli prim avantajını kaybetmeyecek.
Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 34 milyona yaklaşırken, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yayımladığı yeni trafik sigortası genelgesi milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor.
Prim Sistemi Baştan Aşağı Yenileniyor
Yeni uygulamayla birlikte trafik sigortasında basamak ve prim tarifesi sistemi tamamen değişiyor.
Buna göre sürücünün hasar geçmişi, kullandığı araca değil, doğrudan sürücünün kendisine tanımlanacak.
Uzun yıllardır 8’inci hasarsızlık basamağında bulunan bir sürücü, yeni bir araç satın aldığında da aynı basamaktan sigortalanacak.
Öte yandan sürekli kaza yapan ve 0 ya da 1’inci basamakta yer alan sürücüler, araç değiştirerek avantaj elde edemeyecek.