İYİ Parti'nin Kurşunu Üzerine Kurulan Saçma Teoriler

İyi Parti İstanbul İl binasına isabet eden kurşunlarla ilgili komplo teorileri devam ediyor. Olayın aslı esası ortaya çıkmış olmasına rağmen birileri ısrarla kendi uydurdukları hikayeye inanılmasını istiyor. Nedir o hikaye?.. Talimatla birilerinin parti binasına ateş ettiği.. Neden? Gözdağı vermek için mi?. Aynı gece aynı silahtan çıkan kurşunlardan biri İYİ Parti binasına isabet ederken biri de yanındaki iş merkezine gelmişti.. O iş merkezini neyle tehdit ediyor saldırgan acaba?..

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Bilmeyenler için özetleyeyim.. Parti binasının hemen karşısında bir inşaat var. Bu inşaata hırsızlar dadanmış.. Malzeme çalıyorlar. Gece inşaatı bekleyen kişi hırsızları yakalamak için peşlerine koşuyor. Durdurmak için de bir şarjör mermiyi havaya sıkıyor.. O mermilerden biri parti binasına biri de yanındaki iş merkezine isabet ediyor. Fakat ne silahı sıkan farkediyor binaya mermi isabet ettiğini ne de partiyi bekleyen iki güvenlik görevlisi.. Oly ancak sabah gün ışıdığında anlaşılıyor.

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Neyse neticede adam yakalandı. İnşaat alanında bulunan kovanlarla mermi çekirdekleri eşleşti. Binaya isabet eden merminin yakalanan şüphelinin silahından çıktığı, balistik raporuyla da kesinlik kazandı. Adamın partiyle ya da partideki herhangi biriyle bir husumeti olmadığı ya da ateş etmek için bir nedeni olmadığı da ortaya çıktı.

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İsterseniz soruşturmayı derinleştirirsiniz elbette. Bu kişinin banka hesap hareketlerine bakarsınız. Geçmiş ilişkilerine bakarsınız. Ailesini sorgularsınız vs… Bütün bunlar olabilir. Ama görünür gerçeklikte manzara bu olandan daha flu daha karmaşık değil. Bu kadar işte..

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Şimdi birileri ısrarla çıkmış ‘bu hikayeye inanmamızı beklemiyorsunuz herhalde’ diyor.. Pardon da tahkikat neticesinden elde edilen maddi hakikat bu.. İster inan ister inanma. “Yok hayır” diyorlar. “Hükümet çevreleri yaptırdı bu saldırıyı…”.. Cama ateş ettirdi… Hükümet?!.. Aklı başında gibi görünen koca koca adamların yorumları bunlar.. İnanılır gibi değil…

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Bir an için haklı olduklarını varsayalım. Bu hikayenin inandırıcı olmadığını yani.. Peki sonuçları itibariyle bakarsanız böyle bir durum kimin işine gelir ya da gelmiş olabilir?. İYİ Parti’nin mi yoksa hükümetin mi?.. Kendi yaptırdıkları anketlerde bile 7’nin 8’in üzerinde görünmeyen bir İYİ Parti tablosu var ortada.. Geçmişte 13-14’leri zorlarken masaya geri dönerek dramatik bir oy kaybı yaşadıkları görülüyor.. Yani böyle bir ortamda, bir silahlı saldırı İYİ Parti’ye ancak can suyu olabilir.. Üzerinde ter ter tepineceği bir mağduriyet alanı açabilir.

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Demem o ki, bu kurşunlama işinde ortaya çıkan hikaye inandırıcı değilse birileri de çıkıp; “yoksa kendi kendilerine böyle bir tiyatro mu yaptılar?” derse doğru olur mu?... Daha dikkatli bir dil kullanmakta yarar var anlayacağınız…