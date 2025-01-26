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İYİ Partili Turhan Çömez'den Kürşad Zorlu için olay sözler!

İYİ Partili Turhan Çömez'den Kürşad Zorlu için olay sözler!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti'den ayrılıp AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti'den ayrılıp AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu'ya ilişkin Sözcü TV ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İpek Özbey'e konuşan Çömez, Zorlu için şunları söyledi:

"Partimizdeyken Hakan Fidan'dan fikir alan birisi"

"Biz kendisine konuşma verdiğimiz zaman grup başkanvekili olarak koşa koşa gidip Dışişleri Bakanı'na Hakan Fidan'a 'Ben bir konuşma yapacağım ne söyleyeyim' diye soran birisi. Bizim partimizdeyken bu arkadaş gidip Hakan Fidan'a danışıp onun fikrini alan biridir. Öğrendiğimde ona artık konuşma vermedim."

"Biliyorduk ama..."

Çömez "Uzun bir süredir sarayla yatıp kalktığını biliyorduk da acaba aklı başına gelir mi varsa bir parça onuru kendine gelir mi diye bekledik" ifadelerini kullandı.

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