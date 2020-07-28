İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşkı! Nikamızı kıydı eşimle yattı

Çalıştığım kurumun en üst amiri olan ve benim doğrudan kendisine bağlı olduğum kişinin eşimin telefonuna gönderdiği uygunsuz ve ahlaka aykırı yazılar nedeniyle sözleşmemi fesih ediyorum.” Tilki ihtarnamenin görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaşınca skandal iddia ortaya çıktı.