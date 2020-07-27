İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşkı! Çıplak fotoğraf var

Yazışmaları gördü istifa etti: Halil Öztürk, bir süre sonra ise Ahmet Tilki'yi, belediye şirketi Ebton A.Ş.'de işe alıp kendisine makam şoförü yaptı. Bu arada Ahmet Tilki, eşinin telefonunda Başkan Öztürk ile yazıştıklarını, gördü. Bunun üzerine geçen 20 Temmuz'da noter aracılığı ile işinden istifa etti.