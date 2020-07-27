İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşkı! Çıplak fotoğraf var
ELMALI ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk, ilk kıydığı nikahtaki damat Ahmet Tilki'yi makam şoförü yaptı. Tilki'nin eşiyle yasak aşk yaşadı. İhanete uğrayan koca Ahmet Tilki, skandalı istifa dilekçesinde anlattı.
Antalya, Elmalı ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün, makam şoförünün eşi ile yaşadığı gizli aşkla çalkalanıyor... Skandal olay, şöyle meydana geldi: Elmalı'da yaşayan Ahmet Tilki (38), geçen yıl eşinden boşanmış olan bir çocuk annesi Sümeyra Ballı (31) ile evlilik kararı aldı. Çiftin 11 Nisan 2019'daki nikâhını ise seçimi kazanıp Elmalı Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Halil Öztürk kıydı.
Mutluluk temennisinde bulundu: Sabah'ın haberine göre; Başkan Öztürk, ilk nikâhı olan töreni, belediyenin sosyal medya hesabından da paylaşarak, mutluluklar diledi. Belediyenin sosyal medya hesabından da, "Birlikte bir ömür diyerek yola çıkan Sümeyra ve Ahmet Tilki çiftinin nikâhını kıyan Belediye Başkanımız, genç çiftimize bir ömür boyu huzur ve mutluluk temennisinde bulundu" ifadeleri kullanıldı.
Yazışmaları gördü istifa etti: Halil Öztürk, bir süre sonra ise Ahmet Tilki'yi, belediye şirketi Ebton A.Ş.'de işe alıp kendisine makam şoförü yaptı. Bu arada Ahmet Tilki, eşinin telefonunda Başkan Öztürk ile yazıştıklarını, gördü. Bunun üzerine geçen 20 Temmuz'da noter aracılığı ile işinden istifa etti.
Kamera kayıtlarıyla tespit edildi: Dilekçesinde eşi ile Başkan Halil Öztürk arasında uygunsuz resim ve yazışmaların olduğunu, Öztürk'ün eşine gönderdiği konum (adreste) buluştuklarını, bu durumu adresin çevresindeki kamera kayıtlarından tespit ettiğini belirtti. Ahmet Tilki, ihtarnameyi de sosyal medya hesabından, "Ben namus ve şerefini parayla satacak kadar şerefsiz değilim" diye paylaştı.