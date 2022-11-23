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İyi Partili Başkan AK Parti'ye geçti rozetini Erdoğan taktı

İyi Partili Başkan AK Parti'ye geçti rozetini Erdoğan taktı

İYİ Parti'den ayrılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısı konuşmasının ardından Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan AK Parti’ye katıldı.

Özcan’a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Sonrasında kürsüye gelen Özcan, “Bugün burada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrasında İYİ Parti’ye yaptığı çağrıda “Yerli ve milli bir duruş sergilemek üzere konumunuzu yeniden gözden geçirin” ifadelerini kullanmıştı

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