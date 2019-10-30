İYİ Partili Aslan'dan Fatih Tezcan'a sert sözler: Çöplükten toplarsınız

İYİ Partili Mehmet Aslan, Atatürk ile ilgili skandal sözler sarfeden Fatih Tezcan için "Ya tutuklarsınız ya da çöplükten toplarsınız" diye yazdı.

Fatih Tezcan, Twitter hesabından Yeni Şafak gazetesinin 29 Ekim'e özel hazırlanan manşetini eleştirip, "Cumhuriyet'i getiriyorum' yalanıyla başa geçtikten sonra Devlet ve Millet düşmanlarına verdiği sözlerin gereği olarak 15 sene Cumhur'dan kaçan, Millet'in Egemenliği'nden rakı bardaklarına sığınan bir İslâm Düşmanını, 3 kuruş için tepenize oturtmaya değer miydi" gibi sözler sarfetti.

"Çöplükten toplarsınız"

Tartışma yaratan çıkışlarla gündeme gelmeye çalışan Fatih Tezcan'a İYİ Partili Mehmet Aslan, çok sert tepki gösterdi. Aslan, Tezcan'ın paylaşımıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Bu vatan haini şerefsizi ya tutuklarsınız ya da çöplükten toplarsınız.