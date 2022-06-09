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HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğl'na 'Alevi' vetosu! 'Alevi olması, sünni müslüman kesim tarafında bir endişe'

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına 'Alevi' olması nedeniyle şerh koydu. "Kılıçdaroğlu'nun alevi olması benim açımdan bir engel değil" diyen İYİ Partili Oral, "Türkiye'nin yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır" dedi.

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Ankara Masası'nda Fatih Atik'in konuğu İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral oldu. Oral gündeme dair soruları yanıtlayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olma konusunu açan Oral, şu açıklamalarda bulundu: 

"İslam dininin bütün mezheplerinin, bütün inanlarını eşit görürüm. Çünkü dinim bana öyle davranmayı hitap eder. Çok güzel bir söz var, 'insan bilmediği şeyin düşmanıdır' derler. Şimdi, Aleviler bizim kardeşimizdir. Bin yıldır bu topraklarda alevi ve Kürtler ile beraber yaşarız. Aleviler bizim kardeşimizdir, Kılıçdaroğlu'nun alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum."

"Sünni diyebileceğimiz daha müslüman kesim tarafında bu bir endişedir"
"Ama Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir. Ama alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun (aday) yapılmaması, bence bir engel değil.

"Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa...
Ama dediğim gibi, Türkiye'nin o gerçeklerini düşünüp, siyasette maksat kazanmaktır. Onun için ben de o konuya, Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Farklı bir isimle çıkılır. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, o kesimin rahatlıkla oy verebileceği bir insan tipi. Genel başkanlarımız bu profile uygun bir aday seçecektir ve onu Türk milletinin önüne koyacaklardır, bundan hiç şüphem yok."

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