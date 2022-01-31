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İYİ Parti'den CHP'ye zor soru! Yavuz Ağıralioğlu: Biz olmasak CHP ne kadar oy alabiliyor?

İYİ Parti'den CHP'ye zor soru! Yavuz Ağıralioğlu: Biz olmasak CHP ne kadar oy alabiliyor?

MİLLET İttifakı'nda çatlak iyice gün yüzüne çıkmaya başladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor cumhur ittifakı’ndan” diye sordu.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Bu ülkeye demokrasi gelecekse yolu Diyarbakır’dan geçer” demesini sert bir şekilde eleştirmişti. İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Yeniçağ Gazetesi sahibi Ahmet Çelik, CHP’li belediyeleri eleştirmiş, partiden “CHP’yle ittifak kurmaya mecbur değiliz” seslerinin yükseldiğini söylemişti.

HDP'ye kompliman yapılmasına...
Tüm bu gelişmeler, ‘millet ittifakı’nın iki ortağının arasında bir sorun olup olmadığına dair spekülasyona yol açmıştı. Halk TV’ye konuşan Yavuz Ağıralioğlu, etnik ve coğrafi temelli siyaseti doğru bulmadıklarını, bunu kibarca hatırlattığını dile getirdi. Ağıralioğlu, Diyarbakır vurgusunun ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dolayısıyla bana muhtaçsınız şımarıklığında olan’ HDP’ye kompliman gibi olacağını ifade etti.

AK Parti ve MHP gibi herkesin tek ses olmasını istemiyoruz
Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim ittifakımızın gücü aynileşmek ve benzemek değil, özgünlüğümüzü ve hassasiyetlerimizi koruyarak farklılıklarımızın zenginliğini memleket için seçenek zenginliğine dönüştürmek. MHP ve AKP arasındaki gibi herkesin tek renk ve ses olmasını doğru bulmuyoruz. Bunun demokrasimizi ve memleketimizi renksiz bir hale dönüştürdüğünü düşünüyoruz."

Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan?
"Ayrıca biz bu farklılıklarımız yüzünden AK Parti ve MHP’den oy alabiliyor ve iktidar ümidini kuvvetlendiren tarafı temsil ediyoruz… Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan? 20 yıllık AK Parti galibiyet serisi bizimle bozuldu. Sağ seçmen maalesef kızınca sola oy vermiyor. Sol kızınca sağa verebiliyor. Bir büyük satranç. Herkes ve her şey devrede… Demokrasimiz, cumhuriyetimiz, devletimiz, milletimiz bir bütün olarak ayakta kalmalı. Bütün siyasi güç ve hesap aktörleri hem ulusal hem uluslararası aktörler… Türkiye’nin bence en mühim seçimi bu yaşayacağımız…”

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