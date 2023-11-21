İYİ Parti'de taciz skandalı büyüyor! "İYİ Parti'den istifa eden ismin oğlu iki kıza tecavüz edip..."

İYİ Parti'de taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi. Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, "Bunları söylemek istemezdim ama bu işin içerisinde çok ciddi taciz suçlamaları da var" deyip ekledi: "Geçtiğimiz günlerde istifa eden bir ismin oğlu ve kızıyla ilgili 2 genç kıza tecavüz ve darpla ilgili çok ciddi iddialar var."

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İYİ Parti'de kaos giderek büyürken, Meral Akşener'in parti içindeki 'Hele gariban kız çocuklarını istismar edenleri silmezsem adiyim" sözlerini hatırlatan Hürriyet Abdulkadir Selvi, "İYİ Parti’de mide bulandırıcı söylentiler dolaşıyor" iddiasını gündeme getirmişti. İYİ Parti'deki taciz iddialarıyla ilgili bir açıklamada İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Yavuz Selim Demirağ'dan geldi. İYİ Parti'de peş peşe gelen istifalara ilişkin Demirağ Halk TV canlı yayınında şunları anlattı:

Bilip de susanların işine son verildi

- Para teslimi ile ilgili açıklamaların dışında bir kriz var. Bunları söylemek istemezdim ama bu işin içerisinde çok ciddi taciz suçlamaları da var. İYİ Parti'de bazı danışmanlar, bazı sekreterler ve bazı şoförlerin işlerine son verildi. Meral Akşener talimatıyla parti içerisinde istismar olaylarını bilip susan 10 çalışanın işine son verildi.

İstifa eden vekilin oğlu ve yeğeni...

- Geçtiğimiz günlerde istifa eden İYİ Partili bir milletvekilinin oğlu ve yeğeni hakkında cinsel istismar iddiaları var. Bazı polisler tarafından kapatılmaya çalışılan bir olay.

Bu dedikodu Ankara'da 1 aydır konuşuluyor

- Sayın Akşener sıradan bir siyasetçi değil. Bunlarla ilgili de sayın Akşener söylentilerle yetinmez. Bunları kaynağından bunları alır alınca da çok etkilenmiş ve sinirlenmiş.

- Akşener her şeyden önce bir anne. Dolayısıyla 'Şuradan duydum' şeklinde hareket etmez. Bu dedikodular Ankara'da bir aydır konuşuluyor. Akşener bunlarla yolumuzu ayıralım sessiz sedasız ayrılsınlar istedi ama onlar bunu tercih etmediler.