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HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti'de 'FETÖ'cü krizi! Ümit Özdağ'dan savunması istendi ihraç mı ediliyor

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia edince Disiplin Kurulu'na sevk edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan, savunması istendi. ÖZdağ adım adım ihraca gidiyor.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki "FETÖ'cü" iddialarının ardından parti teşkilatlarından iletilen Özdağ'ın ihracına yönelik dilekçeleri değerlendirerek, Özdağ'ı Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.

Bu gelişmenin ardından Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve Meclis Disiplin Kurulu'ndan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu toplandı ve Özdağ'a ilişkin dosyayı görüştü. Özdağ'dan iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınması kararını veren Kurul, bu kararı Özdağ'a tebliğ etti.

7 gün içinde savunma yapacak

Tüzüğe göre, Özdağ tebliğin kendisine ulaşmasının ardından 7 gün içerisinde yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü cevap verebilecek. Kurul, savunmaya göre tekrar toplanarak, Özdağ hakkındaki kararını verecek.

FETÖ'cü krizi bugüne nasıl geldi?

Ümit Özdağ, CNN Türk canlı yayınına katılarak İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğunu ve İYİ Parti'nin Kars'ta HDP ile ittifak yaptığını iddia etti.

- Buğra Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

- Meral Akşener, Ümit Özdağ için "Bunu söyleyen yalancı" dedi.

- ÖNce İstanbul'daki 39 ilçenin İYİ Parti İlçe Başkanları sonra da 81 ilin İYİ Parti İL Başkanları Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğu gerekçesiyle ihraç istemiyle dilikçe verdi.

- Bu sırada İstanbul Başsavcılığı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ soruşturması başlattı. 

- Genel Başkan Akşener ise teşkilatlardan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek, Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.

- Ümit Özdağ bunun üzerine "Bana karşı işletilen disiplin süreci, İyi Parti Disiplin Yönetmeliği'ne göre ilerleyen bir hukuki süreç değil, siyasal kampanya çerçevesinde 'vahşi Batı'daki siyasal linç' ilkelerine göre gelişmiştir ve bu kabul edilebilir değildir." açıklamasını yaptı.

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