BIST 1.154
DOLAR 7,85
EURO 9,22
ALTIN 476,56
HABER /  POLİTİKA
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

İYİ Parti'de bomba iddia! Delegeden çizik yiyen Ümit Özdağ yeni parti kuruyor

İYİ Parti'de 2. Olağan Kurultay sonrası başlayan gerilim artarak devam ediyor. Öte yendan "Oy verilmeyecekler" listesinin başında yer alan ve GİK'e giremeyen Ümit Özdağ'ın yeni bir parti kurmak için harekete geçtiği iddia edildi.

Abone ol

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultay'ında patlak veren "oy verilmeyecekler listesi" krizi büyüyerek devam ediyor. 15 milletvekilinin 'istifa edelim' seçeneğini şimdilik rafa kaldırmasının ardından Ankara kulislerine bomba bir iddia daha düştü. Ümit Özdağ'ın yeni bir parti kurmak için harekete geçtiği iddia ediliyor.

15 milletvekili istifa etmeme kararı aldı

Koray Aydın'ın koordinasyonunda hazırlandığı belirtilen "Oy verilmeyecekler" listesindeki 15 milletvekili istifa kararını askıya alırken, listenin başındaki isim olan Ümit Özdağ, yeni bir parti kurmak için harekete geçti. Ümit Özdağ'ın listedeki milletvekilleri ve küstürülen teşkilatlarla el altından görüşmeler yaptığı iddia edildi. 

Eski milletvekilleriyle görüşüyor

Özdağ'ın görüştüğü muhalif milletvekillerinin parti içinde kalıp mücadele etme kararında olduğu belirtilirken, Koray Aydın tarafından görevden alınan eski parti yöneticilerinin ise yeşil ışık yaktıkları ifade edildi. Ümit Özdağ'ın görüşmelere devam ettiği ve bazı eski İYİ Parti ve MHP milletvekilleriyle de temasa geçtiği konuşuluyor.

Her zaman Genel Başkan adayı...

MHP'de Devlet Bahçeli'ye karşı da kurultaylarda Genel Başkan adayı olarak çıkan Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin kuruluş aşamasında da üç genel başkan adayından birisi olarak görülüyordu. Yakından tanıyanlar, Meral Akşener ve Koray Aydın karşısında geri planda kalan Ümit Özdağ'ın, yeni partide şansını denemekten çekinmeyeceğini ifade ediyor.

İlgili Haberler
İYİ Parti'de kriz büyüyor! 15 milletvekili istifa mı ediyor Koray Aydın planı ne İYİ Parti Başkanlık Divanı belli oldu! Koray Aydın yeniden seçildi İYİ Parti'de 15 milletvekili istifanın eşiğinde! Her şey Akşener'e bağlı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ortalık karıştı! İYİ Parti Genel Merkezi'nde 'Oy Verilmeyecekler' listesi krizi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li Engin Altay'dan Macron'un İslam hakkındaki sözlerine sert tepki! Ukala, edepsiz
Azerbaycan'dan olay iddia: Ermenistan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırmaya çalıştı
Bilim insanından olay iddia:Koronavirüs dokunaklı yüzeylerden yayılmıyor
Teröristbaşı Karayılan'a şok! Yakın korumalarının üstüne çizik atıldı
Ermenistan'da Paşinyan geri adım attı: Taviz vermeye hazırız
Türkiye genelinde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
ÖNCEKİ HABERLER
Bombalı eylem yapacaktı! Suriye'den Van'a gelen terörist tutuklandı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sonbahar-kış operasyonları başladı
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Virüsün ana giriş kapısı burun
Bloomberg geçti: Doğuş Holding borç ödemelerini ertelemek için görüşmeler yapıyor
Kibariye kızı kimdir Birgül Küçükbalçık kiminle evli?
Özgü Namal kaç yaşında anne oldu ne zaman evlendi?
Yorumlar