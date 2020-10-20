İYİ Parti lideri Meral Akşener'den son dakika açıklamalar! Ümit Özdağ için ne diyecek

İYİ Parti'nin TBMM Grup Toplantısı bayladı. Genel Başkan Meral Akşener konuşuyor. Akşener'in Ümit Özdağ'ın "İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cüdür" iddiası için ne diyeceği merak konusu...

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İYİ Parti'de Ümit Özdağ krizinin ardından Genel Başkan Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Akşener'in Ümit Özdağ'ın iddiaları için ne diyeceği merak ediliyor. Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin askıda ekmek kampanyasını topa tuttu. Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Vicdansızlar duydun diye Meclis'in çatısı altında diyoruz ki tanrı Türk'e yar olsun, Azerbaycan var olsun.

- Ermenistan'a silah ve mühimmat veren Rusya'nın ateşkes masası kurması kadar yanlış bir şey olamaz. Sorunu çözmek için oluşturulan MİNSK Ermenistan'a her türlü yardım yapıyor.

- Bu sebeple Sayın Erdoğan'ı uyarmak istiyorum bu konu parti kongrelerinde yapılan konuşmalarla geçiştirilemez. Bulunduğun makam tespit yapma makamı değil gerekeni yapma makamıdır.

- Şahsi ikbal derdine düşmüş bir anlayışın ne ülkeye ne de millete bir hayrı olmaz. Anayasayı korumakla vatandaşımızın hak ve hukukunu korumakla görevli AYM sistemli bir şekilde tartışmaya açıldı. Erdoğan Meclis bir adım atarsa ben de desteklerim dedi. Son olarak AYM'nin bir üyesi çıktı kendi kurumunu siyasi malzeme yapmak isteyenlerin önüne altın tepside bu imkanı verip üzerine tüy dikti.

- AYM'ler medeni dünyada demokratik ülkelerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Sesleniyorum Türk milletinin temel taşlarıyla oynamaktan bir türlü vazgeçmediniz. Biz iktidar olacağız o ellerin hepsi oralardan çekilecek.

- AYM'yi tartışacağımıza gelin halktan gizlenen Covid-19 meselesini; bilgisayarı olmadığı için mağdur olan öğrencileri; Türkiye'nin dış politikadaki yalnızlığını; şiddet gören, öldürülen kadınlarımızı; gelin 8 liraya dayanan doları, işsiz gençleri, geçinemeyen vatandaşımızı tartışalım. Ama siz istemezsiniz, işinize gelmez. Milletin derdini tartışmaya yüzünüz yok. sizin derdiniz AYM ile değil sizin derdiniz bizzat hukukun kendisiyle.

- Çadır yönetim sistemini tartışalım. Çıkın adam gibi gerçek niyetinizi milletimizin yüzüne söyleyin, arkadan dolanmayı, birilerini kullanmayı bırakın. Adalet için atılacak ilk adım adil olmaktır. Türkiye'nin son yollardaki en büyük sorunu da budur. Devlet yönetenler siyasette, yargıda, ekonomide adil olmalıdır. Adil olursanız devletin hakkını, hukukunu korursunuz. Aksi halde milletin hakkını çiğnetirsiniz.

- Kasasında bir milyon lira bulunmayan bir şirkete gücünün 1324 katı bir işi ihalesiz veriyorlar! Haliyle işi tamamlayamıyor, yarım bırakıyor. Bu durumda bu firmanın ceza ödemesini beklersiniz dimi. Daha çok beklersiniz. Sayıştay'ın raporunda anlaşılıyor ki bu şirket Hazine'den 45 milyon lira alıyor. Böyle bir garabet olur mu? Eşe dosta yandaşa milyonları dağıt ama eve ekmek göstermiyorum diyen millete gelince askıda ekmek kampanyası.

MHP'nin askıda ekmek kampanyası...

- Bu zaten geleneğimizde var ama orta yerde parti logolu askı yaptırarak değil fırında usturuplu yapılan bir uygulama. Asıl dikkat edilmesi gereken gerçek şu hem ekonomi uçuyor deyip hem de askıda ekmek kampanyası başlatıyorsanız biriniz yalan söylüyor demektir. Ne var ki yalanlar artık dikiş tutmuyor. Milletimiz o yalanı yaşayarak görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri...

- Biliyorsunuz Erdoğan müjdelerini hep sıkıştığı anlara saklar. Yeni bir doğalgaz müjdesini verdi. Milletimizin yararına olan her keşfi memnuniyetle karşılarız ama artık sıktı be kardeşim. Havalar soğuyor, millet daha fazla doğalgaz yakmaya başlayacak. Doğalgaz bulduk diye caka satıyorsunuz ama bir yandan faturalara zam yapıyorsunuz. Siz ancak gemi üzerinden poz veriyorsunuz. Hayaller doğalgazda zengin olmuş Türkiye gerçekler askıda ekmek kampanyası.

Bütçe eleştirisi

- Bu bütçe bugüne kadar olan ki bütçeler arasında en iddiasız olanı, en milletten kopuk olanı.

- Görünen o ki yeni yılda da millete sabret diyenler yeni yılda da lüks hayatlarını devam ettirecekler. "

Erdoğan'ın eğitim sistemi eleştirisine: Hadi oradan be!

- Eğitim sisteminden bahsederken 'en çarpığından Batı taklitçiliği cumhuriyetimizin en büyük kaybıymış.' Hadi oradan be. Hadi oradan. Hitler yerinde ters dönüyordur. Ben bunları niye akıl edemedim diye.

- Kendine gel sayın Erdoğan. Beğenmediğin o cumhuriyet dünyanın alkışladığı alkışladığı bir kalkışma hamlesidir. Elbette eksikleri vardır ama böyle bir tarifi hak edecek değildir. Cumhuriyetin eğitim hamlesini söz söylemek senin gibi 18 yıllık iktidarında bakan üstüne bakan atayıp, defalarca eğitim sistemiyle oynamasına rağmen hâla bir yol bulamayan birinin haddi ve hakkı değildir.

1.5 milyon değil 6 milyon öğrenci!

- Milli Eğitim Bakanı 1.5 milyon diyor ama yaklaşık 6 milyon öğrencimizin uzaktan öğretim için bilgisayar, televizyon veya tableti yok.

- Ey muhterem eğer bugün elinizle yarattığınız fırsat eşitsizliği o gün olsaydı ben bugün buradan hitap ediyor olamazdım, ey Erdoğan sen de o koltukta oturamazdın. Bu fırsat eşitsizliğini hayata geçiren sensin.