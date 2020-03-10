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İyi Parti lideri Meral Akşener'den grup toplantısında açıklamalar Canlı Yayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'te partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yapıyor.

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İyi Parti lideri Akşener grup toplantısında konuşuyor.

Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle şöyle:

Biliyorsunuz 8 mart dünya kadınlar günüydü. Türklerde kadın öğretendir, toplumun direğidir. Türklerde kadın akıldır, sağduyudur, toplumsal hafızadır. Türk devletleri kadını baş tacı yaptığı zaman yükselir. Türkler kadınlarıyla yükselir, kadınlarıyla yücelir. Milli mücadele böyledir, cumhuriyetin ilk yılları böyledir. Kültürümüz tarihimiz böyleyken kadın hapisse Türkiye geriliyor demektir. Türkiye’de kadın ölüyorsa Türkiye ölüyor demektir. Kadınımızın her türlü dayatmadan kurtulması için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin neresinde yaşıyorsanız yaşayın İYİ Parti’nin kapısı sorunlarınızın çözümleri için ardına kadar açıktı. Dünya emekçi kadınlar günümüz kutlu olsun.

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