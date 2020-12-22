İYİ Parti lideri Meral Akşener grup toplantısında konuşuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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İYİ Parti lideri TBMM'de bütçe maratonunun sona ermesinin ardından ilk grup toplantısından konuşuyor.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Bu hafta, Maraş katliamının yıldönümü.

Yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür.

Yani insan hafızası unutur.

Ama bazı şeyler asla unutulmamalıdır.

Ülkeyi felaketin eşiğine getiren olaylar, asla unutulmamalıdır.

Bu olaylara sebep olan süreçler, asla unutulmamalıdır.

Çünkü, biz kavgalardan yana değiliz.

Çünkü, biz bu kavgalardan artık bıktık, bu kavgalardan artık usandık.

Siyasi rant için kavga çıkaranlardan artık tiksindik!

İsteyen istediğini söylesin.

Nefret ve düşmanlığa karşı,

Biz her daim, saygıyı ve dostluğu savunacağız.

Ayırmaya, ayrıştırmaya çalışanlara karşı, biz her daim, bir arada yaşamayı savunacağız.

Değerli milletvekilleri,

Türkiye, devleti şahsının mülkü, milleti de marabası zanneden bir yönetim anlayışının bedelini ödemeye devam ediyor.

Sözün de, kararın da millete ait olduğu demokrasimiz,

kendisini milli iradenin üstünde gören bir zihniyetin vesayeti altında, tarihinin en zor zamanlarından geçiyor.

Türk Devleti, vizyonsuz bir dış politikayla,

Diplomasiyi, ülke liderleriyle kanka muhabbetinden ibaret zanneden bir cehaletin pençesinde, her geçen gün itibar kaybettiği, karanlık ve sisli bir yolda hızla ilerliyor.

Dış politika, bir ülkenin ön savunma hattıdır, güvenliğidir.

Ekonomik coğrafyaya hükmetme yeteneğidir.

Çatışmaların, silahsız olarak çözümlenmesine imkân verecek gücüdür.

Devletin prestijidir.

Sadece düşmanlara karşı değil; dost ve müttefiklere karşı da, ülkenin hak ve hukukunun koruyucusudur.

Sayın Erdoğan’ın ve cahil danışmanlarının elinde Türkiye, egemenlik hakkını kullandığı için, cezalandırılmak istenen bir ülke durumuna geldi.

Bu böyle gitmez.

Türkiye, bu vizyonsuzluğu, bu beceriksizliği daha fazla taşıyamaz.

Diplomasideki tehditler, slogan atarak bertaraf edilemez.

Devlet yönetmek ciddiyet ister.

Şartlara göre pozisyon almak başkadır, dayatılan her şartın şekline girmek başkadır.

Aziz milletim;

Hep uyardık:

“Diplomasi kurumsal bir disiplinle yürütülmelidir.” dedik.

“Eşi dostu büyükelçi yapmakla bu işler yürümez, işi ehline, liyakatli kadrolara bırakın.” dedik.

“Büyükelçilik, şahsa sadakatin karşılığında dağıtılacak bir ödül değil, tecrübe isteyen, ilim-irfan isteyen kıymetli bir makamdır.” dedik.

Dinlemediler.

Bildiklerini okumaya devam ettiler.

Nitekim, bugün geldiğimiz noktada;

Amerika Birleşik Devletleri’nin, S-400’ler nedeniyle aldığı yaptırım kararı,

İşte bu vizyonsuzluğun sonucudur.

Bizim için milli bir mesele olan İdlib’deki gözlem noktalarımızın,

iktidar ve küçük ortakları tarafından, sessizce terkedilmiş olması,

İşte bu beceriksizliğin sonucudur.

Doğu Türkistanlı kardeşlerimize zulmeden Çin’e, tek bir söz söyleyememek,

işte bu kifayetsizliğin sonucudur.

Tepeden tırnağa haklı olduğumuz Doğu Akdeniz’de,

“Sana ne?” diye posta koydukları Avrupa Birliği’nden, arabuluculuk istemek zorunda kalmak,

İşte bu cehaletin, bu iş bilmezliğin sonucudur.

Dava arkadaşlarım;

Ülkemizi yönetenlerin yetersizliğinin sonucu da olsa,

İYİ Parti olarak, Türkiye’ye yöneltilen her tehdidin, her yaptırımın, her düşmanca adımın karşısındayız.

Çünkü Ak Parti iktidarının, haklı olduğumuz konularda bile,

bizi haksız duruma düşürmeyi becerebilen akılsızlığının faturasının,

milletimize ve kurumlarımıza çıkarılmasına göz yumamayız.

Darbe meraklısı, vesayetçi Dışişleri Bakanı inanmak istemese de;

Milletimiz, sandıkta yetkiyi bize verdiği vakit, yönetme sorumluluğunu aslanlar gibi alacağız.

Ayrıntılar geliyor...