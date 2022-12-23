İYİ Parti lideri Akşener'den asgari ücret için flaş sözler: Böyle bakınca tamam ama...

İYİ Parti lideri Meral Akşener 8 bin 500 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin katıldığı canlı yayında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Akşener, açlık sınırına dikkat çekti ve "Böyle bakınca 8 bin 500 lira tamam ama ocak ayında çıkacak o yine açlık sınırı altına düşecek." dedi ve enflasyonla mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV’de katıldığı Çalar Saat programına konuk oldu ve asgari ücrete ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, "Asgari ücrete dün sayın Erdoğan 8 bin 500 lira açıkladı. Biz bütün hesaplamaları yapıp 9 bin 600 lira açıklamıştık. Açlık sınırı 7 bin 786 liraydı. Böyle bakınca 8 bin 500 lira tamam ama ocak ayında çıkacak o yine açlık sınırı altına düşecek.

Enflasyonla mücadele edilmesi lazım. Bu süreç içerisinde de düzenli güncelleme yapılası gerekiyor.

Isınma çok ciddi bir problem gıdaya erişim problem, elektrik müthiş bir problem. Ben kendim geziyorum, derin yoksulluğu yaşayan aileleri, gerçekten buzdolabını açıyorsunuz gördüğünüz manzaradan kalbiniz ağrıyor. Çocukların durumu çok kötü. Yoksul ailelerde protein almadıkları için bodurluk başladı. 1’ten itibaren obezlik başlamış durumda. Biz bunları gördüğümüz için rüzgar gülü dediğimiz projeyle okullarda sabah kahvaltısı verilsin dedik. Hiç değilse bir öğün verilsin diye teklif verdik reddedildi. Bu akıl tutulması.

Sayın Erdoğan maalesef saraya gitti. Saray kendi içinde ayrı bir dünyadır. İlkeleri değerleri başkadır. Sayın Erdoğan manda yoğurdu ve Medine hurması kestane balı dedi. Bunu kendisi yiyebilir. Ama dünkü Erdoğan vatandaşının bunu yiyemediğini bilen bir Erdoğan’dı, en azından bunu söylemekten çekinirdi. O kadar uzaklaştı ki o fakir evlerinde neler olduğuyla ilgili sıfır bilgiye sahip" ifadelerini kullandı.