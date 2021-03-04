İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ partisinden istifa etti bomba iddiada bulundu

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'deki basın toplantısında partisinden istifa ettiğini açıkladı. Akşener'in FETÖ iltisaklılarla yol yürüdüğünü savunan Özdağ, ayrıca partisi hakkında bomba iddiada bulunarak "Söylediklerimim hepsinin kanıtı var" dedi.

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. FETÖ'cülerin partide sorumlu makamlara sızma girişimlerine karşı mücadele verdiğini belirten Özdağ, bu çabasının Akşener'i rahatsız ettiğini savundu.

Akşener'e karşı başkanlık mücadelesi vermediğini belirten Özdağ, bu nedenle yanlış anlaşılmasın diye teşkilatları ziyaret etmediğini ifade etti.

"Belediyeden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar karşısında İyi Parti’nin onurunu sattınız"

İYİ Parti'nin CHP’nin uydu partisi haline getirildiğini iddia eden Özdağ, "Bana kızacağınıza cesaretiniz varsa İyi Parti’nin iç işlerine karışan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na kızın. Veya İyi Parti’yi aşağılayan Çanakkale Belediye Başkanı’na kızın. Ama onlara kızamıyorsunuz çünkü belediyeden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar karşısında İyi Parti’nin onurunu sattınız. Bu söylediklerimin hepsinin kanıtı var." diye konuştu.

Akşener HDP'nin Kars'ı kazanmasına sessiz kaldı

"İstifamın en büyük nedeni, 4 kez uyarmama rağmen, bana yalan söylenerek İdris Naim Şahin'in Ordu'dan büyükşehir belediye başkanı adayı gösterilmesidir" ifadelerini kullanan Özdağ, HDP, Kars'ı Akşener'in yanlış tutumundan dolayı kazandığını savunarak sözlerine şöyle devam etti:

"O süreçte benimle Akşener Akşener’le değişik yetkililer siyasi parti yetkilisi dahil arasındaki görüşmelerin hepsi devlet kayıtlarında vardır bir gün ortaya çıkacaktır. Akşener HDP’nin Kars’ı kazanması karşısında sessiz kalmıştır, bu sürecin önünü açmıştır. Bu süreci durduracak mükemmel ötesi bir çözüm önüne konmasına rağmen bunu reddetmiştir."

"Özdağ parti kurarsa alacağı oy yüzde 11"

Yeni parti mesajı veren Özdağ "Akşener'in yaptırdığı araştırmaya göre Özdağ ayrılıp parti kurarsa alacağı oy yüzde 11" dedi.

Buğra Kavuncu ve Rize İl Başkanı hakkındaki iddialar

"İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ ile iltisaklıdır bu hukuki bir gerçek" diyen Özdağ, İYİ Parti Rize İl Başkanı hakkında FETÖ soruşturması olduğunu söyleyen İYİ Parti Güneysu ilçe başkanının görevden alındığını hatırlattı.

"Akşener FETÖ iltisaklılarıyla yol yürüyor"

Akşener'in FETÖ iltisaklılarla yol yürüdüğünü belirten Özdağ, partiye ihanetlerin devam ettiğini iddia etti. Özdağ, 19 Ekim 2020'de FETÖ'cü sızmaların olduğunu söyleyince 24 saat geçmeden ihraç istemiyle inceleme başlatıldığını söyledi.

Bana randevu vermedi Demirtaş'ı kahvaltıya davet etti

Özdağ, Demirtaş'ın evinde kahvaltı talebine olumlu cevap veren Akşener'in kendisine randevu vermediğini açıkladı.

"Kurucusu olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum"

Özdağ, "Akşener'in beni İYİ Parti'den ihraç edecek kadar cesur olmadığını biliyorum. Siyasi omurgasızlarla, HDP'yle masaya oturanlarla, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Kurucusu olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum. Aslında istifa eden milyonlarca Atatürk çizgisindeki hayalleridir" dedi.