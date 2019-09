İyi dinle bay müptezel!..

Peygamber Efendimiz ne demiş;

“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.”

Haksızlığa uğrayan bir siyaset adamı olsa da, susan dilsiz şeytandır!

Bunu neden yazıyorum…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yapılanlar için…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı iken sesleri çıkmayanların ateşten gömleği giyindiği Hazine ve Maliye Bakanı olduğu ilk günden bu yana kasıtlı olarak onu yıpratmaya çalışmasına kayıtsız kalmak mümkün değil..

Enerji Bakanı iken ‘Damat’ olmasını gündeme getirmeyenlerin, Hazine ve Maliye Bakanı olmasının ardından sürekli bunu gündeme getirmeleri kesinlikle büyük bir oyundur…

Çünkü;

Ekonominin başında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son derece uyum içerisinde ekonomi politikalarını uygulayan bir bakan olması hazmedilememektedir…

Bütün mesele budur!

İşte bu haksızlıklar karşısında susmak, benim için dilsiz şeytan gibi olmaktır…

Bakan Albayrak’ın hakkında aylardır operasyonel olarak yürütülen yıpratma kampanyalarına, üretilen bunca yalana, fitneye vermek yerine sadece üstlendiği milli sorumluluğa odaklanarak çalışması, Türk siyasetinde örnektir…

Albayrak’ta peygamber sabrı varmış dememek mümkün değil…

Çünkü kendisine yapılan bu hainliklere karşı sabır taşı olsa çatlamıştı!

Ama bu ülkenin bir yazarı olarak “İt ürür kervan yürür” anlayışı ile suskunluğu, bizim suskun kalacağımız anlamına gelmez.

Kim bunlar?

Alın size bir müptezel…

Can Ataklı…

Gazeteci yazar…

Hayatı yalan üzerine kurulu…

Öyle bir müptezel ki her defasında ya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ya da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ ya saldırmayı, karalamayı kendine marifet sayan adeta bir embesil türü...

Çünkü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanında en sağlam duran iki önemli siyasi karakter ya...

Her gün istifa ettiriyor, her gün görevden aldırıyor her gün “Bir dostum aradı, şunları söyledi” yalanı ile karalamaya çalışıyor…

Öyle bir ar damarı çatlamış ki!..

Müptezel’in bütün sermayesi Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine...

Hiç utanmadan, hiç sıkılmadan bir devlet adamına bir bakana karşı açıkça ithamların, kaynağını “DEDİKODU” olarak açıklayacak, bu ülkenin bakanını karalarken ailesine dil uzatmayı kendine hak görecek kadar omurgasız!..

Yine yalan makinesini çalıştırarak kamuoyu oluşturma peşine düşmüş.

“Müptezel Can”ı Ankara’daki en önemli kaynağı aramış yine!..

Bugüne kadar söyledikleri hiç yanlış çıkmamış ve sarayı da çok iyi bilen bir kaynakmış. Saraydan çok doğru bilgiler alan dostuymuş. zDemiş ki “Sonunda bakanlarla ilgili operasyon başlıyormuş”

Müptezel Saray’a da sızmış!..

Dikkat edin tüm karalamaların kaynağı tamamen yalan üzerine kurulu…

Öyle bir müptezel ki Can efendi bu ülkenin Bakanını “Görevi sonlandırılacak. Bir haftadır ortalıkta yok. Ailevi sorunları var. Hatta eşinden ayrıldığı söyleniyor” yalanı ile toplum karşısında küçük düşürme haysiyeti ile oynama ailesine dil uzatmak hakkını kendinde buluyor?

Böyle ahlaksızlık olur mu?

O bakanın kapısında mı yatıyorsun be müptezel!

Bu mu sizlerin ifade özgürlüğü adı altında insanları karalama hakkınız be müptezel!

“Hadi çık kanıtla iddialarını, kanıtlamazsan şerefsizsin” deseler ne yaparsın be müptezel!

Şeref sözü senin için ne ifade ediyor be müptezel!..

Ben de buradan yazsam ki “Can Bey’i iyi tanıyan bir dostum arayıp hakkında neler söyledi neler?”

Dedi ki “.......... karaktersiz bir adamdır“

Ne yaparsın Can efendi!.

Noktaları tamamlayarak deneyelim mi böyle güzel bir yalan kurgu!..

35 yıllık gazetecilik yaşantımda Can Ataklı kadar yalana dolana sarılarak insanları karalayan, fitne ve fesatlarını “Ankara’dan bir dostum aradı” yalanı ile donatıp, köşesine taşıyıp bu ülkeye hizmet edenleri karalayan bir müptezel gazeteci görmedim…

Adam gazetede kendisine verilen köşesinde gözünü öyle bir Tayyip Erdoğan düşmanlığı bürümüş ki yalan makinesine dönüşmüş durumda…

Nasıl bir “Allah’tan korkmaz kuldan utanmaz” bir zavallı ki, bu ülkenin milli ve manevi değerleri ile oynamaktan bile zevk alıyor…

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Ayazağa yerleşkesinde yapılan cami için “Ne gerek vardı”diyecek ve milli manevi değerlere saldıracak kadar da bir müptezel !

Can efendi!..

1100 dönüm , 5 mahalle ile komşu, üç ilçenin ortasında kalan, önünden her gün yüz binlerce insanın geçtiği, 50 bini aşkın öğrencinin eğitim öğretim gördüğü bir üniversite kampüsünün arazisinde muhteşem bir cami yapılması, seni neden bu kadar rahatsız ediyor?

Kilise yapılsa “Helal olsun. İnanç özgürlüğü işte böyle olmalı”diyeceğinden eminim!

Bak “Müptezel” Can efendi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sana cevap veremediğini hiç düşünme…

“Sen Avukatı mısın”da diyebilirsin!

Evet avukatıyım…

Şunu bil ki parti rozetleri ne olursa olsun iyi tanıdığım, bildiğim, inandığım devlet adamlarının yeri geldiği zaman bu köşede haklarını hukuklarını koruma adına kalemimle bu köşede seve seve avukatlık yaparım..

Bugünde onu yapıyorum..

Biliyorum bu kritik süreçte Türk ekonominin batmaması ve düzlüğe çıkmaya başlaması içimizdeki işbirlikçilerin çok ama çok zoruna gidiyor…

Hele, hele bakanda Berat Albayrak olunca gözlerine uyku girmiyor…

Biliyoruz “Batsın Türkiye “ diye çok beklediler halende bekliyorlar…

Yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin !..

O nedenle Tayyip Erdoğan’a saldırmayı gözlerine kestiremedikleri için Berat Albayrak üzerinden ona saldırmayı ve sürekli Albayrak'ı damat üzerinden yıpratmaya çalıştıklarının farkında olmamak mümkün mü?

Aptal değiliz..

Bunun adı şeref ve haysiyetten yoksun bir gazetecilik yapmak değil de nedir?

Siyaset sahnesinde asil ve örnek bir duruş sergileyen, sadece üstlendiği sorumluluğun hakkını vermeye çalışırken konuşmayı tercih eden, üstat Necip Fazıl’ın“ Bir namazım, bir duam ,bir de eski seccadem, hepsi bu kadar, işte benim sermayem “sözünü kendine rehber edinen, Türkiye’nin geleceğinde rol oynayacak kendinden emin bir devlet adamına sürekli saldırma görevini müptezel Can'a kim verdi?

Berat Albayrak hakkında tamaman yalan üzerine kurulu şerefsizce. iddialarla büyük bir algı operasyonu yürütülmesini kimler istiyor?

Bu müptezellerin ortaya attığı iddiaların asıl hedefinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan başkası olmadığını bilmeyen var mı?

Albayrak’ın suskunluğu nedendir? diyecek olursanız bu noktada onu iyi tanımak gerekir. "O haklı yada haksız olduğu zamanlarda değil. Karşısında adam olmadığı zaman susan bir siyasetçidir"

Nasıl bir adam Berat Albayrak? sorusuna ise kıssadan hisse ile cevap vermek isterim!

Günün birinde bir Derviş;

Suya düşen akrebi kurtarmak ister.

Elini uzatınca akrep sokar;

Derviş tekrar dener, akrep yine sokar.

Bunu görenler dayanamaz dervişe; ”İyilik yapmak istediğin halde sana zarar verene daha niye yardım edersin” derler.

Derviş’in cevabı manidardır;

"Akrebin fıtratında sokmak var, benim fıtratımda yaratılanı sevmek, merhamet etmek, o fıtratının gereğini yapıyor diye ben niye fıtratımı değiştireyim”

İşte böyle bir adam Berat Albayrak!..

Ona düşman olanlar olabilir…

Ama onun düşmanı olmaz!..

Çünkü fıtratında düşmanlık yok!..

Yaradana sığınmış uzun ince bir yolda gidiyor...