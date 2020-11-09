Ivanka Trump'ın Beyaz Saray kaderi ne olacak? İşte yeni mesleği
ABD'de Donald Trump'ın kaybetmesiyle kızı Ivanka Trump’ın 'Beyaz Saray' kaderi belirsizliğini koruyor. 4 yıllık süre içinde Saray'da çeşitli görev yapan Ivanka Trump'ın hayatına nasıl devam edeceği merak konusu oldu.
Ivanka Trump, 2020 başkanlık seçimlerinde babası Donald Trump’ın Demokrat Joe Biden’a yenilmesiyle sadece ABD’nin “ilk kızı” (First Daughter) statüsünü kaybetmekle kalmıyor, aynı zamanda Beyaz Saray’daki işini de kaybedeceği konuşuluyor. Ivanka Trump’ın oylamalar sona ermeden önce çok sayıda televizyon programı teklifi aldığı öne sürülürken yeni hayatına realite şovlarla TV yıldızı olarak devam edeceği söyleniyor.
Eşi de yanındaydı: 39 yaşındaki Ivanka, babasının görevde olduğu dört yıl boyunca Beyaz Saray’da etkili bir politik rol oynadı. İsrail’in “Yüzyılın Anlaşması” planında etkili bir dış politika yürüten eşi Jared Kushner ile birlikte Trump’a baş danışmanlık yaptı.
ABD’nin dış politikasındaki misyonlarda ülkeyi temsil eden Ivanka Trump, aynı zamanda kadınların eğitimi ve ekonomik olarak güçlenmesi, girişimcilik ve ekomomik büyüme gibi alanlarda çeşitli çalışmalar yürüttü.
Babası seçilmeden öncesi: Ivanka, babası Donald Trump ABD Başkanı seçilmeden önce ailenin ortak emlak şirketi olan Trump Organization’da geliştirme ve satın alma direktörü olarak görev yaptı.