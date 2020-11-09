Ivanka Trump'ın Beyaz Saray kaderi ne olacak? İşte yeni mesleği

Eşi de yanındaydı: 39 yaşındaki Ivanka, babasının görevde olduğu dört yıl boyunca Beyaz Saray’da etkili bir politik rol oynadı. İsrail’in “Yüzyılın Anlaşması” planında etkili bir dış politika yürüten eşi Jared Kushner ile birlikte Trump’a baş danışmanlık yaptı.