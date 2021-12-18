BIST 2.084
DOLAR 16,51
EURO 18,53
ALTIN 953,68

Ivana Sert ve Sezer Dermenci Maldivler'de evlendi!

Ivana Sert ve Sezer Dermenci Maldivler'de evlendi!

Ünlü modacı Ivana Sert, uzun bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Sezer Dermenci ile Maldivler'de evlendi... Sert ve Dermenci'yi bu özel günlerinde yakın dostları da yalnız bırakmadı.

Ivana Sert ve Sezer Dermenci Maldivler'de evlendi!

Ünlü modacı Ivana Sert, uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Sezer Dermenci ile Maldivler'de hayatını birleştirdi. Çiftin romantik anları dikkat çekti. 

119
Ivana Sert ve Sezer Dermenci Maldivler'de evlendi!

Magazin D'de yer alan habere göre, Sert ve Dermenci Maldivler'de evlendi. 

219
Ivana Sert ve Sezer Dermenci Maldivler'de evlendi!

Sert ve Dermenci'yi bu mutlu gününde yakın dostları da yalnız bırakmadı.

319
Ivana Sert ve Sezer Dermenci Maldivler'de evlendi!
419