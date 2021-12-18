Ivana Sert ve Sezer Dermenci Maldivler'de evlendi!
Ünlü modacı Ivana Sert, uzun bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Sezer Dermenci ile Maldivler'de evlendi... Sert ve Dermenci'yi bu özel günlerinde yakın dostları da yalnız bırakmadı.
Ünlü modacı Ivana Sert, uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Sezer Dermenci ile Maldivler'de hayatını birleştirdi. Çiftin romantik anları dikkat çekti.
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Magazin D'de yer alan habere göre, Sert ve Dermenci Maldivler'de evlendi.
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Sert ve Dermenci'yi bu mutlu gününde yakın dostları da yalnız bırakmadı.
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