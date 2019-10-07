Ivana Sert podyumda Ezhel'in rap şarkısı Felaket'i söyledi! Felaket yorumlar aldı

Mayıs ayında ilk şarkısı İmalat Hatası şarkısını çıkaran Ivana Sert, söylediği her şarkı ile tepkilere neden oluyor. İlk parçasının ardından da Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını okuyarak insanları ikiye bölen Sert, son şarkı tercihiyle de olay oldu.