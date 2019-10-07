Ivana Sert podyumda Ezhel'in rap şarkısı Felaket'i söyledi! Felaket yorumlar aldı
KIBRIS'ta podyuma çıkarak Ezhel'in rap şarkısı Felaket'i söyleyen Ivana Sert, topa tutuldu.
Moda sektörünün ardından şarkıcılığa adım atan Ivana Sert, dün Kıbrıs'ta Fashion TV Model Awards 2019 kapsamında sahne aldı. Siyah mayosu ile dikkatleri üzerine çeken Ivana Sert, Ezhel'in Felaket adlı rap şarkısını seslendirdi ve felaket yorumlar aldı.
Mayıs ayında ilk şarkısı İmalat Hatası şarkısını çıkaran Ivana Sert, söylediği her şarkı ile tepkilere neden oluyor. İlk parçasının ardından da Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını okuyarak insanları ikiye bölen Sert, son şarkı tercihiyle de olay oldu.
Siyah cesur mayolu kostümüyle podyuma çıkan Ivana Sert'e Felaket şarkısını okurken yarışmacı kızlarda dans ederek eşlik etti.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan Ezhel'in Felaket şarkısını söylediği o anları paylaşan Ivana Sert, takipçilerini yeniden ikiye böldü. Sert'in rap şarkısı söyleme performansını beğenenlerin yanı sıra beğenmeyenler Sert'i topa tuttu.