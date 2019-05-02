Ivana Sert müzik dünyasına adım attı

Single'nın tanıtımında, müzik ile arasının çok iyi olduğunu dile getiren Ivana Sert, daha önce konservatuar okuduğunu söyledi. Her zaman müzik yapmak isteğinin mankenlik ve modadan önce içinde olduğunu ifade etti. Ivana Sert, ''Her şey aslında tesadüf oldu'' diyerek açıkmalamasına devam etti.