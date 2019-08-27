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Ivana Sert Kum Gibi şarkısını rezil etti Ahmet Kaya'nın abisi şaşırttı

Ivana Sert Kum Gibi şarkısını rezil etti Ahmet Kaya'nın abisi şaşırttı

Şarkıcılığa merak salan Ivana Sert, Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını seslendirince ortalık karıştı. Herkes tepki gösterirken Ahmet Kaya'nın ağabeyi şaşırttı.

Ivana Sert Kum Gibi şarkısını rezil etti Ahmet Kaya'nın abisi şaşırttı - Sayfa 1

Yayımlandığı dönem birçok kişi tarafından severek izlenilen İşte Benim Stilim yarışmasının jürisi olan Ivana Sert, moda sektörünün ardından şarkıcılığa adım atmış ve single çıkarmıştı. Sert, geçtiğimiz günlerde Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını seslendirince eleştirilerin hedefi haline geldi.

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Ivana Sert Kum Gibi şarkısını rezil etti Ahmet Kaya'nın abisi şaşırttı - Sayfa 2

Sırp asıllı Ivana Sert'in diksiyonu her zaman dikkatleri üzerine çekmesine sebep olurken Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını okuması da tepkilere neden oldu. Eleştirilerin hedefi haline gelen Ivana Sert'e ise sürpriz bir isimden destek geldi. 

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Ivana Sert Kum Gibi şarkısını rezil etti Ahmet Kaya'nın abisi şaşırttı - Sayfa 3

Ahmet Kaya'nın abisi Mustafa Kaya, Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa magazin programına yolladığı bir video ile Ivana Sert'e sahip çıktı. 

İşte Ivana Sert Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını söylerken

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Ivana Sert Kum Gibi şarkısını rezil etti Ahmet Kaya'nın abisi şaşırttı - Sayfa 4

Videolu açıklama yapan Mustafa Kaya, şunları söyledi:
-"Programa Ivana Sert isimli bir kardeşimiz katılmış ve Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını okumuş. Bana da şarkının sözlerini değiştirmiş, sözlere başka anlamlar yükleyip, çarpıtmış' diye duyumlar geldi. 

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