Ivana Sert Kum Gibi şarkısını rezil etti Ahmet Kaya'nın abisi şaşırttı
Şarkıcılığa merak salan Ivana Sert, Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını seslendirince ortalık karıştı. Herkes tepki gösterirken Ahmet Kaya'nın ağabeyi şaşırttı.
Yayımlandığı dönem birçok kişi tarafından severek izlenilen İşte Benim Stilim yarışmasının jürisi olan Ivana Sert, moda sektörünün ardından şarkıcılığa adım atmış ve single çıkarmıştı. Sert, geçtiğimiz günlerde Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını seslendirince eleştirilerin hedefi haline geldi.
Sırp asıllı Ivana Sert'in diksiyonu her zaman dikkatleri üzerine çekmesine sebep olurken Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını okuması da tepkilere neden oldu. Eleştirilerin hedefi haline gelen Ivana Sert'e ise sürpriz bir isimden destek geldi.
Ahmet Kaya'nın abisi Mustafa Kaya, Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa magazin programına yolladığı bir video ile Ivana Sert'e sahip çıktı.
Videolu açıklama yapan Mustafa Kaya, şunları söyledi:
-"Programa Ivana Sert isimli bir kardeşimiz katılmış ve Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını okumuş. Bana da şarkının sözlerini değiştirmiş, sözlere başka anlamlar yükleyip, çarpıtmış' diye duyumlar geldi.