Ivana Sert Kum Gibi şarkısını rezil etti Ahmet Kaya'nın abisi şaşırttı

Sırp asıllı Ivana Sert'in diksiyonu her zaman dikkatleri üzerine çekmesine sebep olurken Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını okuması da tepkilere neden oldu. Eleştirilerin hedefi haline gelen Ivana Sert'e ise sürpriz bir isimden destek geldi.