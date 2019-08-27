Ivana Sert Ahmet Kaya Kum Gibi şarkısını okudu Mustafa Kaya'dan yorum geldi

Videolu açıklama yapan Mustafa Kaya, şunları söyledi: "Programa Ivana Sert isimli bir kardeşimiz katılmış ve Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını okumuş. Bana da şarkının sözlerini değiştirmiş, sözlere başka anlamlar yükleyip, çarpıtmış' diye duyumlar geldi. Ben de merak ettim ve programı izledim. Fakat şarkının sözlerinde herhangi bir değişiklik ve herhangi bir başka anlam yükleme ya da çarpıtma görmedim.