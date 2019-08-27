Ivana Sert Ahmet Kaya Kum Gibi şarkısını okudu Mustafa Kaya'dan yorum geldi

Ivana Sert Ahmet Kaya Kum Gibi şarkısını okudu Mustafa Kaya'dan yorum geldi

Moda sektöründen şarkıcılığa merak salan Ivana Sert, Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını seslendirince ortalık karıştı. Sert'e Ahmet Kaya'nın abisi sahip çıktı.

Ivana Sert Ahmet Kaya Kum Gibi şarkısını okudu Mustafa Kaya'dan yorum geldi - Sayfa 1

Yayımlandığı dönem birçok kişi tarafından severek izlenilen İşte Benim Stilim yarışmasının jürisi olan Ivana Sert, moda sektörünün ardından şarkıcılığa adım atmış ve single çıkarmıştı. Sert, geçtiğimiz günlerde Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını seslendirince eleştirilerin hedefi haline geldi.

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Ivana Sert Ahmet Kaya Kum Gibi şarkısını okudu Mustafa Kaya'dan yorum geldi - Sayfa 2

Sırp asıllı Ivana Sert'in diksiyonu her zaman dikkatleri üzerine çekmesine sebep olurken Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını okuması da tepkilere neden oldu. Eleştirilerin hedefi haline gelen Ivana Sert'e ise sürpriz bir isimden destek geldi. 

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Ivana Sert Ahmet Kaya Kum Gibi şarkısını okudu Mustafa Kaya'dan yorum geldi - Sayfa 3

Ahmet Kaya'nın abisi Mustafa Kaya, Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa magazin programına yolladığı bir video ile Ivana Sert'e sahip çıktı. 

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Ivana Sert Ahmet Kaya Kum Gibi şarkısını okudu Mustafa Kaya'dan yorum geldi - Sayfa 4

Videolu açıklama yapan Mustafa Kaya, şunları söyledi: "Programa Ivana Sert isimli bir kardeşimiz katılmış ve Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını okumuş. Bana da şarkının sözlerini değiştirmiş, sözlere başka anlamlar yükleyip, çarpıtmış' diye duyumlar geldi. Ben de merak ettim ve programı izledim. Fakat şarkının sözlerinde herhangi bir değişiklik ve herhangi bir başka anlam yükleme ya da çarpıtma görmedim.

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