İTÜ'lü öğrenciler sürücüsüz ve elektrikli otomobil tasarladı! 180 km hıza çıkabiliyor

180 kilometre hıza çıkabiliyor

Elektrikli ve otonom olan BeElectric'in sürücüsüz sisteme sahip olduğunu ifade eden Demirci, aracın donanım ve çalışma prensibi hakkında ise şu bilgileri verdi: Çevreyi algılama işlemi lidar ve kamera sensörleriyle sağlanıyor. Lidar sensörü çevresindeki engelleri algılayıp haritalayarak aracın herhangi bir engele çarpmadan rotasını çıkarırken, stereo kamera sistemi ise aracın engellerden bağımsız olarak yarışmada pistin sağ ve sol sınırlarını oluşturan iki farklı renkteki konileri tespit ederek kendisine bir yol planlaması yapıyor.